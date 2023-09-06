Євросоюз відреагував на російський обстріл Костянтинівки в Донецькій області, внаслідок якого загинули 17 осіб, ще 32 були поранені, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у заяві речника Єврокомісії з питань зовнішньої політики та політики безпеки Петера Стано.

"Росія продовжує тероризувати цивільне населення України. Сьогоднішній огидний і варварський ракетний обстріл ринку в Костянтинівці забрав життя щонайменше 16 людей, у тому числі дитини, і поранив десятки інших", – зазначив Стано.

Він вказав, що атака по Костянтинівці стала наслідком ескалації протягом останніх місяців атак дронами і ракетами по всій Україні.

"Це відбувається на додаток до щоденних невибіркових обстрілів і бомбардувань Росією поблизу лінії фронту, що призводять до сотень жертв серед цивільного населення. ЄС рішуче засуджує ці напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру і закликає Росію негайно припинити свою антигуманну і незаконну агресію", – підкреслив представник Єврокомісії.

Стано також нагадав про систематичні російські удари по півдню Україи, що демонструє, як Росія "поглиблює глобальну кризу продовольчої безпеки своєю незаконною агресивною війною проти України", а також демонструє російську логіку збільшення своїх економічних прибутків за рахунок України, свідомо наражаючи на небезпеку мільйони найбільш вразливих людей по всьому світу.

"Умисні напади на цивільних осіб є воєнними злочинами. Усі командири, виконавці та співучасники цих звірств будуть притягнуті до відповідальності", – додав він.

Удень 6 вересня російські війська вдарили по Центральному ринку міста.Володимир Зеленський опублікував відео удару і зазначив, що окупанти вдарили артилерією.

За останніми даними, внаслідок російського удару 17 осіб загинуло, 32 отримали поранення.