Зеленський закликав п’ять країн ЄС не блокувати експорт українського зерна

Президент України Володимир Зеленський по відеозв’язку виступив перед учасниками саміту Тримор'я у Бухаресті і, зокрема, закликав відмовитись від подальшого блокування експорту українського зерна, повідомляє Європейська правда.

Заяву українського президента наводить Digi24.

Зеленський нагадав, що Росія систематично завдає ударів по українських портах на півдні, руйнуючи інфраструктуру та знищуючи запаси збіжжя.

"Зрештою, це жорстока агресія проти всіх, в тому числі і проти європейців. Наслідки відчуваються скрізь. Україна проти подальших обмежень на експорт нашого зерна, оскільки нам потрібно, щоб ця продукція експортувалася, тому що нам потрібні кошти… Йдеться про виживання в умовах російського терору", – сказав він.

Український президент звернувся до лідерів Болгарії, Словаччини, Польщі та Угорщини, зазначивши, що "будь-які обмеження українського експорту лише додають страждань і руйнувань, спричинених російською агресією".

Зеленський сказав, що "фундаментом Європейського економічного союзу є вільна торгівля і невтручання у вільну конкуренцію".

"Ми не можемо спокійно сприймати порушення даних нам обіцянок…Україна бореться за виживання наших європейських цінностей, які ми відстоюємо на полі бою… Ми боремося за Україну, і якщо нам доведеться боротися за основи європейських принципів, ми будемо це робити. Якщо нам доведеться боротися в арбітражі, ми будемо це робити, але ми сподіваємося, що єдність буде збережена і що вона переможе", – підкреслив він.

Раніше комісар ЄС із питань сільського господарства Януш Войцеховський, який представляє Польщу, 31 серпня підтримав продовження тимчасової заборони на імпорт української агропродукції в п’ятьох країн Євросоюзу.

Україна наполягає, що одностороннє продовження заборони порушить правила спільного ринку та Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Дія заборони, яка поширюється на Польщу, Болгарію, Угорщину, Румунію та Словаччину, закінчується 15 вересня.