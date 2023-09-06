США оголосили про передачу Україні снарядів зі збідненим ураном

Уряд США оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси зі збідненим ураном, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє пресслужба Пентагону.

За даними відомства, пакет, вартість якого оцінюється у 175 мільйонів доларів міститиме:

обладнання для систем протиповітряної оборони;

додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS;

155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси;

81-мм мінометні системи та боєприпаси;

120-мм танкові снаряди зі збідненим ураном для танків Abrams;

важкі протитанкові керовані ракети TOW, а також протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

понад 3 мільйони патронів для стрілецької зброї;

тактичні аеронавігаційні системи, а також системи захищеного зв'язку та допоміжне обладнання;

боєприпаси для руйнування перешкод, запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

Це вже 46-й пакет допомоги, яку адміністрація Джо Байдена надасть Україні з запасів Міністерства оборони, починаючи з серпня 2021 року.

Раніше повідомляли, що майбутній пакет допомоги, до якого увійдуть бронебійні боєприпаси, що містять збіднений уран, коштуватиме від 240 до 375 мільйонів доларів.

У червні ЗМІ повідомили, що адміністрація президента Байдена планує схвалити передачу Україні снарядів зі збідненим ураном для танків Abrams.