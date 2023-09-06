Євросоюз та G7 розкритикували проект декларації G20 по Україні від Індії

Країни Європейського Союзу та "Групи семи" розкритикували проект декларації саміту "Великої двадцяти" щодо України, який надала Індія, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив високопоставлений європейський чиновник, додавши, що проект резолюції має "отримати продовження" із посиланням на CNN.

За його словами, проект резолюції "недостатній для G7, Європейського Союзу та наших членів, тому що він не заходить досить далеко". Обговорення проекту формулювання, який має бути підписано лідерами G20 у Нью-Делі, "було дуже важкими переговорами".

"Чи ми робитимемо заяву, ми не можемо сказати зараз, оскільки переговори тривають" , — додав чиновник.

"Труднощі для нас полягають в тому, що Росія і Китай відмовилися повернути формулювання, яке ми використали на Балі" , — сказав чиновник, маючи на увазі торішній саміт "Великої двадцятки" в Індонезії, де лідери виступили із заявою, яка засуджує повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

З погляду Євросоюзу, заявив чиновник, навіть якщо всі країни не дійдуть згоди цього року, "якщо нам вдасться досягти співвідношення 19 проти одного, це буде щось". ЄС очікує на "відображення нашої позиції" в остаточному тексті.

Наголошується, що з моменту масштабного вторгнення РФ Індія є найбільшою демократією, яка обрала нейтральну позицію. У Нью-Делі відмовилися засудити напад у різних резолюціях ООН. Крім того, Індія підірвала західні санкції, збільшивши закупівлю російської нафти, вугілля та добрив. Індія також підтримує тісні зв'язки із Заходом – особливо зі США – оскільки вона намагається перешкодити посиленню Китаю.

Саміт G20 пройде в Індії 9-10 вересня.