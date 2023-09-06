Кулеба назвав три пріоритети України на Генасамблеї ООН цього року

Україна визначила три приоритетні питання, які буде підіймати в рамках Генасамблеї ООН, що відбудеться вже цього місяця, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на прес-конференції в Києві.

"Генасамблея ООН буде традиційно насиченою та напруженою" , - сказав Кулеба.

За словами міністра, Україна вже визначила пріоритети, серед них, зокрема:

залучення нових країн до реалізації формули миру і здійснення наступних кроків на шляху до проведення глобального саміту формули миру,

питання експорту українського збіжжя на світові ринки,

двосторонні зустрічі, на яких буде проговорено питання про нове озброєння та нові пакети підтримки України.

"І ще буде сотня різних питань, як це буває на Генасамблеї" , - додав він.

Генасамблея ООН

Нагадаємо, ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський у вересні може вирушити в Нью-Йорк на Генеральну Асамблею ООН. Так він відстоюватиме свою "формулу миру".

Українська формула миру

У листопаді минулого року президент представив українську формулу миру, що складається з 10 пунктів. Цей план спрямований на відновлення контролю над своєю територією, звільнення полонених і притягнення до відповідальності військових злочинців.

Крім того, українська формула миру також враховує важливі аспекти радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, забезпечуючи необхідні гарантії.

Зеленський заявив, що Україна залучає найширше коло партнерів для реалізації формули миру.