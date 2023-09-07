ISW: ЗСУ відтіснили окупантів з позицій на південь від Бахмута

Українські війська продовжують контрнаступ на Бахмутському напрямку та на Запоріжжі, а російська армія відчуває гостру нестачу шин для військової техніки.﻿﻿ Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

За даними Інституту, на Запоріжжі українські військові досягли успіхів у західній частині Запорізької області станом на 6 вересня

На геолокаційних записах видно, що українські війська просунулися вздовж лінії окопів на захід від Вербового, а також Генштаб України заявив, що українські сили досягли успіхів на напрямку Роботине.

Окрім цього, українські та російські джерела повідомляють, що російська оборонно-промислова база стикається з проблемами поставок. Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов 6 вересня повідомив, що Росія може виробляти лише "десятки" крилатих ракет "Калібр" і меншу кількість ракет "Іскандер" на місяць. Це не дозволить Росії поповнити свої запаси до рівня 2022 року. Юсов повідомив, що Росії важко отримати сучасне оптичне обладнання, електроніку, чіпи та схеми, а "сірий імпорт" і контрабанда не можуть повністю покрити потреби.

Російські джерела також відзначили, що російський оборонно-промисловий комплекс не може виробляти достатньо гуми, щоб замінити зношені шини для військової техніки, життєво важливої для бойових дій на передовій. Це ускладнить пересування колісних транспортних засобів у болоті, під час дощу та ожеледиці.

Ключові висновки ISW за 6 вересня