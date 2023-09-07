ISW: ЗСУ відтіснили окупантів з позицій на південь від Бахмута
Українські війська продовжують контрнаступ на Бахмутському напрямку та на Запоріжжі, а російська армія відчуває гостру нестачу шин для військової техніки. Про це йдеться в щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
За даними Інституту, на Запоріжжі українські військові досягли успіхів у західній частині Запорізької області станом на 6 вересня
На геолокаційних записах видно, що українські війська просунулися вздовж лінії окопів на захід від Вербового, а також Генштаб України заявив, що українські сили досягли успіхів на напрямку Роботине.
Окрім цього, українські та російські джерела повідомляють, що російська оборонно-промислова база стикається з проблемами поставок. Представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов 6 вересня повідомив, що Росія може виробляти лише "десятки" крилатих ракет "Калібр" і меншу кількість ракет "Іскандер" на місяць. Це не дозволить Росії поповнити свої запаси до рівня 2022 року. Юсов повідомив, що Росії важко отримати сучасне оптичне обладнання, електроніку, чіпи та схеми, а "сірий імпорт" і контрабанда не можуть повністю покрити потреби.
Російські джерела також відзначили, що російський оборонно-промисловий комплекс не може виробляти достатньо гуми, щоб замінити зношені шини для військової техніки, життєво важливої для бойових дій на передовій. Це ускладнить пересування колісних транспортних засобів у болоті, під час дощу та ожеледиці.
Ключові висновки ISW за 6 вересня
- Українські війська продовжували контрнаступальні дії на Бахмутському та західному напрямках Запорізької області та станом на 6 вересня досягли успіхів у західній частині Запорізької області.
- Українські та російські джерела повідомляють, що російська оборонно-промислова база стикається зі наростаючими проблемами щодо заміни основних поставок на додаток до відомих проблем із відновленням запасів високоточної зброї.
- Російські війська завдали великого удару ракетами та безпілотниками по Україні в ніч з 5 на 6 вересня.
- Російські джерела продовжують припускати поточну роль і майбутнє звільненого пов’язаного з "Вагнером" генерала армії Сергія Суровікіна, колишнього командувача Повітряно-космічними силами Росії.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен під час неоголошеного візиту до Києва 6 вересня оголосив про додатковий пакет військової допомоги Україні на 175 мільйонів доларів.
- Російські війська вели наступальні операції на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на заході Запорізької області і 6 вересня просунулися на окремих ділянках.
- Українські війська 6 вересня вели наступальні дії щонайменше на двох ділянках фронту і просунулися в районі Бахмута, на лінії Авдіївка-Донецьк і на заході Запорізької області.
- Російська влада продовжує зусилля з криптомобілізації на тлі триваючих чуток про нову хвилю загальної мобілізації.
- Українські звіти свідчать про те, що російська та окупаційна влада продовжує намагатися посилити соціальний контроль в окупованій Україні шляхом придушення проукраїнських матеріалів в окупованих школах.