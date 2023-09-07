Атака на Одещину: пошкоджено припортову інфраструктуру та елеватор
Внаслідок атаки ворожих "Шахедів" в Одеській області пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор та адміністративна будівля; водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги. Про це заявив голова військової адміністрації Одеської області Олег Кіпер, повідомляє Українська правда.
"Упродовж трьох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками південь Одещини. Це вже четверта атака Ізмаїльського району за останні п’ять днів.
Внаслідок сьогоднішнього нальоту "шахедів" у декількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративна будівля", – йдеться в повідомленні.
Кіпер додав, що постраждала одна цивільна людина:
"Водій вантажного автомобіля отримав легку травму ноги".
Наразі на місці триває ліквідація наслідків. Працюють відповідні служби.