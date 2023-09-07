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ППО вночі збила 25 ударних безпілотників – Повітряні сили

ППО вночі збила 25 ударних безпілотників – Повітряні сили
Фото: ГУР

У ніч на 7 вересня росіяни атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних безпілотників типу Shahed-136/131. Протиповітряна оборона знищила 25 "Шахедів".

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Безпілотники запускали з північного, південно-східного та південного напрямків – Курськ і Приморсько-Ахтарськ, РФ та мис Чауда в окупованому Криму.

Усього Повітряні сили зафіксовували пуски 33 "Шахедів”, в основному – у напрямку південних районів Одеської області.

"За результатами бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 25 Shahed-136/131", – повідомили в командуванні.

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