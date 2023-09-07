ППО вночі збила 25 ударних безпілотників – Повітряні сили
У ніч на 7 вересня росіяни атакували Сумщину та Одещину кількома групами ударних безпілотників типу Shahed-136/131. Протиповітряна оборона знищила 25 "Шахедів".
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Безпілотники запускали з північного, південно-східного та південного напрямків – Курськ і Приморсько-Ахтарськ, РФ та мис Чауда в окупованому Криму.
Усього Повітряні сили зафіксовували пуски 33 "Шахедів”, в основному – у напрямку південних районів Одеської області.
"За результатами бойової роботи силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено 25 Shahed-136/131", – повідомили в командуванні.