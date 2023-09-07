Українські військові знищили понад 600 окупантів та 5 РСЗВ – Генштаб
За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 610 російських окупантів, а також знищили 9 танків, 37 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню, а також іншу військову техніку противника.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 266 900 (+610) осіб,
- танків – 4 506 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 8 703 (+21) од,
- артилерійських систем – 5 722 (+37) од,
- РСЗВ – 753 (+5) од,
- засобів ППО – 506 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 541 (+22) од,
- крилатих ракет – 1 455 (+8) од,
- кораблів / катерів – 19 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8 217 (+27) од,
- спеціальної техніки – 859 (+7) од.