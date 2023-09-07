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Українські військові знищили понад 600 окупантів та 5 РСЗВ – Генштаб

Українські військові знищили понад 600 окупантів та 5 РСЗВ – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

За минулу добу Сили оборони України ліквідували приблизно 610 російських окупантів, а також знищили 9 танків, 37 артилерійських систем, 5 реактивних систем залпового вогню, а також іншу військову техніку противника.

Про це повідомили﻿ в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 266 900 (+610) осіб,  
  • танків – 4 506 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 8 703 (+21) од,
  • артилерійських систем – 5 722 (+37) од,
  • РСЗВ – 753 (+5) од,
  • засобів ППО – 506 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4 541 (+22) од,
  • крилатих ракет – 1 455 (+8) од,
  • кораблів / катерів – 19 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8 217 (+27) од,
  • спеціальної техніки – 859 (+7) од.

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