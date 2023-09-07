У Радбезі ООН обговорять російські "вибори" на окупованих територіях
Рада безпеки ООН обговорить у п’ятницю ситуацію на тимчасово окупованих територіях України у зв’язку зі спробою Росії провести в захоплених районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей так звані місцеві вибори, повідомляє Укрінформ.
Засідання ініціювали партнери України в Радбезі, де у вересні головує Албанія, які консультувалися з українською делегацією.
Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).
"Вибори" на окупованих територіях
10 вересня у Росії пройдуть вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Проте окупанти хочуть провести псевдоголосування і на окупованих територіях України.
Британська розвідка зазначала, що Росія хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", тому планує організувати фейкові "вибори" того ж дня, що й вибори у країні-агресорі.
Зазначимо, що наприкінці травня у Росії внесли зміни до закону, який, зокрема, дозволяє проводити "вибори" на окупованих територіях.