У Радбезі ООН обговорять російські "вибори" на окупованих територіях

Рада безпеки ООН обговорить у п’ятницю ситуацію на тимчасово окупованих територіях України у зв’язку зі спробою Росії провести в захоплених районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей так звані місцеві вибори, повідомляє Укрінформ.

Засідання ініціювали партнери України в Радбезі, де у вересні головує Албанія, які консультувалися з українською делегацією.

Засідання розпочнеться о 10:00 за східноамериканським часом (о 17:00 за Києвом).

"Вибори" на окупованих територіях

10 вересня у Росії пройдуть﻿ вибори різного рівня, включно з довиборами депутатів Держдуми, виборами голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Проте окупанти хочуть провести псевдоголосування і на окупованих територіях України.

Британська розвідка зазначала﻿, що Росія хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", тому планує організувати фейкові "вибори" того ж дня, що й вибори у країні-агресорі.

Зазначимо, що наприкінці травня у Росії внесли зміни до закону, який, зокрема, дозволяє проводити "вибори" на окупованих територіях.