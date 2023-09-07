Генштаб: ЗСУ закріплюються біля Роботиного та Вербового на Мелітопольському напрямку

Сили оборони України мали успіх на Мелітопольському напрямку в районах південніше села Роботине та західніше села Вербове. Про це заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. На Мелітопольському напрямку Сили оборони мали успіх в районах південніше Роботиного та західніше Вербового. Воїни закріплюються на досягнутих рубежах", - сказав він.

Ковальов зазначив, що на Бахмутському напрямку Збройні сили продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, також закріплюються на досягнутих рубежах. За словами речника, українські військові продовжують стримувати ворога на Авдіївському, Мар'їнському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

У ранковому зведенні Генштаб повідомляв﻿, що Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.