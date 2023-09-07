Українці знову можуть реєструвати бізнес на Google Maps

Google знову дозволив українським підприємцям реєструвати бізнес у Google Maps і користуватися Google Business.﻿ Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Новое время.

У квітні 2022 року Google заблокував для України можливість користуватися Google business та додавати нові обʼєкти на карти через безпекові фактори. Українці не могли публікувати відгуки, ставити запитання та додавати інформацію про свій бізнес.

Мінцифри домовилися з Google, що дало змогу знову додавати нові об'єкти, залишати коментарі тощо.