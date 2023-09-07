Українці знову можуть реєструвати бізнес на Google Maps
Google знову дозволив українським підприємцям реєструвати бізнес у Google Maps і користуватися Google Business. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє Новое время.
У квітні 2022 року Google заблокував для України можливість користуватися Google business та додавати нові обʼєкти на карти через безпекові фактори. Українці не могли публікувати відгуки, ставити запитання та додавати інформацію про свій бізнес.
Мінцифри домовилися з Google, що дало змогу знову додавати нові об'єкти, залишати коментарі тощо.
"Український бізнес має дієвий інструмент для просування та пошуку нових клієнтів. Дякую Google за зважене й справедливе рішення. Воно допоможе українським підприємцям, які попри повномасштабну війну розвиваються, створюють нові робочі місця та підтримують економіку держави", — написав Федоров.