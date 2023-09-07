Ймовірні уламки "Шахеда" в Румунії: як відреагували в НАТО

У Північноатлантичному альянсі відреагували на повідомлення Бухареста про знайдені біля Дунаю фрагменти, які можуть бути залишками російського "Шахеда", повідомляє Європейська правда.

"Ми продовжуємо пильно стежити за ситуацією і тримаємо зв’язок з нашим союзником Румунією" , – прокоментували у НАТО.

Як відомо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії. Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент.

Проте 6 вересня міністр оборони підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.

Президент Румунії Клаус Йоганніс після цього заявив про необхідність термінового розслідування та що у разі підтвердження, що це фрагменти "Шахеда", Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною".