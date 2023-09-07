У британській розвідці розповіли, як РФ поширює своє телебачення на окупованій Донеччині

Британська розвідка звернула увагу, що 4 вересня Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія (ВДТРК) відкрила донецьку франшизу і розпочала мовлення на невизнану міжнародною спільнотою "Донецьку Народну Республіку" ("ДНР"), повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії від 7 вересня.

"Мешканці підконтрольної Росії частини Донецької області в Україні тепер отримують російськомовні місцеві випуски новин від однієї з найбільших російських телерадіоорганізацій" , – йдеться в огляді.

Місцеві випуски новин надаються російським телеканалом "Россия 1" і подають російський погляд на війну. Це є частиною більш широких зусиль Росії, спрямованих на встановлення тривалого контролю над цим регіоном, зазначає британська розвідка.

Повідомляється, що до 2014 року на нині анексованих територіях вільно транслювалися російськомовні теле- і радіостанції, що базуються в Україні.

Підконтрольні уряду "ДНР" та орієнтовані на нього мовники також ретранслювали російські загальнонаціональні програми новин у рамках пропагандистської кампанії, але не надавали регіональних випусків.

"Організація мовлення ВДТРК у Донецьку тривала понад рік, оскільки вперше її було анонсовано на 2022 рік. Це майже напевно було пов'язано з відмовою від роботи підготовлених місцевих технічних фахівців" , – йдеться в огляді.

Ті, хто симпатизує "ДНР" і має необхідні навички, ймовірно, були завезені з Криму, Луганська та інших регіонів.

"Попри те, що українське мовлення заблоковане в ефірі, воно все ще доступне широкій аудиторії через інтернет. Там, де діють російські фільтраційні обмеження, аудиторія використовує VPN або інші технології активного обходу" , – стверджують в Міноборони Британії.

Мобільні телефони, підключені до українських провайдерів, найімовірніше, не мають обмежень, додають у відомстві.