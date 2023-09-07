Окупанти за добу обстріляли 10 областей України – дані ОВА

За добу армія РФ здійснила атаки на 10 областей України. Про це йдеться у зведеній інформації обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах станом на 9:00 четверга, 7 вересня, повідомляє Укрінформ.

У Чернігівській області за добу ворог здійснив 10 обстрілів із гранатометів та мінометів Новгород-Сіверського і Корюківського районів.

У Сумській області вночі та вранці росіяни обстрілювали Краснопільську, Великописарівську, Новослобідську, Середино-Будську громади. У Середино-Будській громаді пошкоджено шість приватних житлових будинків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 36 обстрілів прикордоння. Обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Зноб-Новгородська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Свеська, Есманська громади. У Путивльській громаді зафіксовано обстріл із РСЗВ, пуск з гелікоптера ракет типу "НАР". Пошкоджено приватний житловий будинок. По Новослобідській громаді війська РФ випустили 14 мін. Пошкоджено приватний житловий будинок та ЛЕП.

У Дніпропетровській області вночі агресори били по Нікополю з важкої артилерії. Мирівська громада і Нікополь вчора вранці перебували під вогнем ворожої артилерії. Надвечір росіяни атакували Нікополь з безпілотника. Пошкоджені 5 приватних будинків.

У Запорізькій області ворог здійснив 99 ударів по 31 населеному пункту. 82 артилерійські обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Воздвижівки, Роботиного, Затишшя, Ольгівського, Степового, Степногірська, Павлівки та інших прифронтових міст та сіл.

Зафіксовано п'ять ракетних ударів по Запоріжжю, Михайло-Лукашевому і Таврійському, п'ять авіаударів по Оріхову і Малій Токмачці, сім атак БПЛА по Залізничному, Малинівці, Лобковому та П'ятихатках.

Внаслідок артилерійського обстрілу Степногірська загинув 68-річний чоловік, поранення дістав чоловік віком 70 років.Під час артобстрілу Преображенки був травмований 34-річний чоловік. Від ракетного удару по Таврійському постраждали жінки віком 64 та 85 років. Надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Харківській області на Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі села Гранів Харківського району. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Ветеринарне Харківського району, Амбарне Куп'янського району, Гатище, Варварівка Чугуївського району. На Куп’янському напрямку російська армія завдала авіаційних ударів у районах Синьківки, Котлярівки та Крохмального. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колодязне, Кислівка, Куп’янськ та Берестове. Ворог з бойового гелікоптера обстріляв Козачу Лопань Харківського району. Пошкоджено 9 приватних житлових будинків, гаражі, господарчі споруди.

Внаслідок обстрілів з артилерії села Сінельникове Чугуївського району пошкоджено три будинки, господарчі споруди.

Через обстріл Глушківки Куп'янського району з пораненням госпіталізований у важкому стані 25-річний чоловік. В районі села Норцівка Ізюмського району в Норцівському лісництві на невідомому вибуховому пристрої підірвалися двоє лісників віком 25 і 29 років та були госпіталізовані. Біля села Вільхуватка Куп'янського району на вибухонебезпечному пристрої підірвався чоловік віком 59 років та був госпіталізований.

У Луганській області загарбники обстріляли Греківку, безуспішно намагались атакувати поблизу Новоєгорівки. Авіаційних ударів ворог завдав по Білогорівці, артилерійських — по Невському і Білогорівці. За добу росіяни здійснили 145 обстрілів Луганщини, випустили 532 снаряди.

У Донецькій області під вогнем перебували Костянтинівка (житловий сектор, ринок "Ювілейний"), Авдіївка, Курахове, Сіверськ, Торецьк, Велика Новосілка, Бердичі, Богоявленка, Дружба, Ласточкине, Новоукраїнка, Тихонівка, Шахтарське. Пошкоджено 15 житлових будинків (з них один багатоквартирний), ЛЕП, 20 торговельних павільйонів, аптеку, гараж, чотири автомобілі, будівлю банку, газову трубу. На Донеччині за добу 17 загиблих, 28 поранених.

У Миколаївській області вночі та зранку зафіксовані артилерійські удари по Очакову. Вчора вдень ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади.

Південь Одеської області упродовж трьох годин російські війська атакували ударними безпілотниками. У кількох населених пунктах пошкоджені об’єкти цивільної та припортової інфраструктури, елеватор, адміністративну будівлю. Водій вантажного автомобіля дістав легку травму ноги.

По Херсонській області загарбники здійснили 68 обстрілів, випустили 239 снарядів, з них по Херсону — чотири обстріли (24 снаряди). Росіяни поцілили у райони 22 населених пунктів, територію та будівлю заводу у Херсоні. Жертв і постраждалих серед цивільного населення немає.