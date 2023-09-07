Попит на електромобілі в Україні за рік зріс у понад 2,5 раза

У серпні українці купили 3841 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це у 2,6 раза більше, ніж торік. У порівнянні з липнем 2023, попит на електромобілі зріс на 11%.

Про це повідомляє﻿ профільна асоціація "Укравтопром".

Основну частину зареєстрованих у серпні електромобілів склали легкові авто - 3764 шт. Серед них нових – 684, вживаних – 3080 машин. З 77 комерційних електромобілів новими були лише 3 авто.

Топ-5 нових електромобілів на ринку у серпні:

Volkswagen ID.4 – 275 од.; Volkswagen ID.6 – 58 од.; Audi Q8 e-tron – 40 од.; Toyota BZ4X – 39 од.; Honda E – 34 од.

Топ-5 вперше зареєстрованих вживаних електромобілів:

Nissan Leaf - 505 од.; Volkswagen e-Golf - 422 од.; Tesla Model 3 - 361 од.; Tesla Model Y - 218 од.; Renault Zoe - 183 од.

Усього з початку 2023 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 19,9 тис. електромобілів, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.