Попит на електромобілі в Україні за рік зріс у понад 2,5 раза
У серпні українці купили 3841 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це у 2,6 раза більше, ніж торік. У порівнянні з липнем 2023, попит на електромобілі зріс на 11%.
Про це повідомляє профільна асоціація "Укравтопром".
Основну частину зареєстрованих у серпні електромобілів склали легкові авто - 3764 шт. Серед них нових – 684, вживаних – 3080 машин. З 77 комерційних електромобілів новими були лише 3 авто.
Топ-5 нових електромобілів на ринку у серпні:
- Volkswagen ID.4 – 275 од.;
- Volkswagen ID.6 – 58 од.;
- Audi Q8 e-tron – 40 од.;
- Toyota BZ4X – 39 од.;
- Honda E – 34 од.
Топ-5 вперше зареєстрованих вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf - 505 од.;
- Volkswagen e-Golf - 422 од.;
- Tesla Model 3 - 361 од.;
- Tesla Model Y - 218 од.;
- Renault Zoe - 183 од.
Усього з початку 2023 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 19,9 тис. електромобілів, що у 2,7 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.