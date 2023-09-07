Данілов про вибори: Україна програє, як тільки агітатори зайдуть в окопи
Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Україна програє війну проти Росії, якщо проведе вибори під час боїв. Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", повідомляє Ліга.net.
За його словами, зараз Україну починають закликати проводити вибори під час повномасштабної війни.
"Я можу сказати: щойно агітатори зайдуть у окопи — ми програємо. Не може агітація бути в окопах, а наші люди перебувають в окопах. А завдання держави досить просте — забезпечити голосування кожного", — сказав Данілов.
Він також згадав переселенців, які перебувають за кордоном.
"Людям, які починають давати поради, треба розуміти, що треба жити у наших реаліях, а не в реаліях, де все добре, немає вибухів", — заявив секретар РНБО.