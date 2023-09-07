NYT: США готують нову партію касетних снарядів для України

Адміністрація президента США Джо Байдена планує незабаром передати Україні нову партію касетних снарядів після успішного застосування їх на полі бою проти російських загарбників.﻿ Про це пише The New York Times, повідомляє Укрінформ.

За словами американських чиновників, нині, через два місяці після того, як Сполучені Штати відправили першу партію касетних боєприпасів в Україну, адміністрація Байдена планує надіслати їх ще більше і планує це зробити «незабаром».

Один чиновник заявив, що саме касетні снаряди були ключовим фактором для того, щоб допомогти Україні зберегти темп контрнаступу, який її війська нещодавно набрали на південному фронті проти російських військ.

За словами українських військових, надані США касетні боєприпаси були потужним доповненням до низки зброї, яку Захід надіслав Україні для контрнаступу, і необхідною заміною їхнім запасам 155-міліметрових артилерійських снарядів.

Американські чиновники відзначають, що після їхньої передачі українські військові використовували касетні снаряди для завдання ударів по скупченнях російських військ, артилерійських системах, протиповітряній обороні, складах боєприпасів, радіолокаційних станціях і транспортних засобах.

Зазначається, що офіційні особи США не розкривають, скільки касетних боєприпасів було включено в першу партію для України із сотень тисяч, які є в наявності у Пентагону.