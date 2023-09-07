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Окупанти обстріляли Запорізький район, ймовірно, балістикою – ОВА

Окупанти обстріляли Запорізький район, ймовірно, балістикою – ОВА
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Російські війська вдарили по Запорізькому району, за попередньою інформацією, балістичним озброєнням.﻿﻿ Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, повідомляє Українська правда.

"Ворог поцілив по Запорізькому району. Попередньо відомо про удар балістичним озброєнням. На місце вже вирушили всі відповідні служби", – сообщил он.

Остання повітряна тривога в Запорізькій області тривала годину і 8 хвилин, відбій пролунав об 11:14.

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