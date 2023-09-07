Окупанти обстріляли Запорізький район, ймовірно, балістикою – ОВА
Російські війська вдарили по Запорізькому району, за попередньою інформацією, балістичним озброєнням. Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, повідомляє Українська правда.
"Ворог поцілив по Запорізькому району. Попередньо відомо про удар балістичним озброєнням. На місце вже вирушили всі відповідні служби", – сообщил он.
Остання повітряна тривога в Запорізькій області тривала годину і 8 хвилин, відбій пролунав об 11:14.