Зеленський присвоїв Буданову нове звання у День розвідки
Президент Володимир Зеленський присвоїв начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову звання генерал-лейтенанта. Про це йдеться в указі глави держави від 7 вересня, повідомляє Українська правда.
"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кирилу Олексійовичу – начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України", – йдеться в тексті указу.
Нагадаємо, 7 вересня в Україні відзначається День воєнної розвідки.