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Зеленський присвоїв Буданову нове звання у День розвідки

Зеленський присвоїв Буданову нове звання у День розвідки
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський присвоїв начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову звання генерал-лейтенанта.﻿﻿ Про це йдеться в указі глави держави від 7 вересня, повідомляє Українська правда.

"Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кирилу Олексійовичу – начальнику Головного управління розвідки Міністерства оборони України", – йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, 7 вересня в Україні відзначається День воєнної розвідки.

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