На авіабазі "вагнерівців" у Малі знайшли три "Байрактари" – ЗМІ

На колишній військовій базі терористичної "Групи Вагнера" в африканському Малі знайшли три безпілотники турецького виробництва Bayraktar. Фото публікує російське медіа The Insider, повідомляє Ліга.net.

Безпілотники містяться на території аеропорту в Севаре поблизу міста Мопті, він використовувався як військова база "вагнерівців" у цій країні, стверджує росЗМІ.

Малійські державні ЗМІ підтверджували придбання урядом двох Bayraktar TB-2, але нові фото показують, що їх більше і вони розміщені в аеропорті, який використовували терористи "Вагнера" як тимчасову військову базу, зазначає медіа.

У квітні цього року ця база була атакована ісламськими бойовиками, пише The Insider.

ЗМІ посилається на метаданні фото, вони свідчать, що ті були зняті 30 серпня, світлини знято з гелікоптера.

Це відбулося через тиждень після того, як літак ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина був збитий у небі неподалік Твері.

Джерела всередині колишньої терористичної "Групи Вагнера", повідомили росЗМІ, що контроль над військовою базою в Севарі наразі було передано представникам Міністерства оборони РФ.