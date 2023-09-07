Україна почала експортувати зерно через хорватські порти

Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти - Україна готова розвивати цей торговий шлях, розширюючи можливості транспортного коридору. ﻿Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр України - міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем, повідомляє Економічна правда.

"Українське зерно вже пішло на експорт через хорватські порти. Дякуємо за таку можливість. Цей торговий шлях хоч і нішевий, але вже користується популярністю.

Ми готові його розвивати, розширюючи можливості транспортного коридору. Ми вважаємо, що цей логістичний маршрут буде відігравати важливу роль у двосторонній торгівлі між нашими країнами і після війни" , - заявила Свириденко.

Також сторони обговорили важливість спільного вирішення питання експортних обмежень для українського експорту.

Крім цього, під час зустрічі піднімались питання прискорення локалізації виробництва техніки для розмінування.

"Також обговорили підготовку до конференції з розмінування, яка відбудеться в Загребі цього жовтня. Ця важлива подія має сприяти координації зусиль міжнародних партнерів, які спрямовані на розмінування нашої країни" , - йдеться у повідомленні.

Водночас Пленкович запропонував допомогу Україні у розслідуванні воєнних злочинів, оскільки Хорватія має досвід в цьому. Йдеться обмін досвідом і експертизою Хорватії зі створення інститутів спеціальних прокурорів та спеціальної поліції, які проводять розслідування скоєних під час війни злочинів.