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Умєров назвав п’ять пріоритетів на посту міністра оборони

Умєров назвав п’ять пріоритетів на посту міністра оборони
Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Новопризначений міністр оборони Рустем Умєров окреслив п’ять пріоритетів роботи міністерства, повідомляє Укрінформ.

"П’ять пріоритетів у міністерстві: військовоцентричність, військовий — найвища цінність; формування суб’єктності міністерства; посилення та розширення міжнародної коаліції: нові коаліції, нові союзники, розширення географії; нульова толерантність до корупції та діджиталізація; розвиток українського ВПК", - зазначив він.

Умєров додав, що маємо зробити все, аби наблизити перемогу.

Він зазначив, що очолити Міноборони для нього – це "велика честь".

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