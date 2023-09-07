Умєров назвав п’ять пріоритетів на посту міністра оборони
Новопризначений міністр оборони Рустем Умєров окреслив п’ять пріоритетів роботи міністерства, повідомляє Укрінформ.
"П’ять пріоритетів у міністерстві: військовоцентричність, військовий — найвища цінність; формування суб’єктності міністерства; посилення та розширення міжнародної коаліції: нові коаліції, нові союзники, розширення географії; нульова толерантність до корупції та діджиталізація; розвиток українського ВПК", - зазначив він.
Умєров додав, що маємо зробити все, аби наблизити перемогу.
Він зазначив, що очолити Міноборони для нього – це "велика честь".