Україна запропонувала Туреччині відновити "зерновий коридор" без РФ - посол

Україна передала Туреччині пропозицію про відновлення роботи "зернового коридору" без Росії, остаточної відповіді наразі немає. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар, повідомляє Укрінформ.

"Пропозиція про роботу ("зернового коридору" - ред.) без Росії передана турецькій стороні. Поки що немає остаточного підтвердження. Але оскільки кораблі (із зерном - ред.) вже йдуть територіальними водами Румунії, Болгарії, а також Туреччини і проходять протоки без обмежень, то насправді це раціональний шлях" , - сказав дипломат.

У цьому контексті він нагадав, що і в рамках "зернової ініціативи" досить частими були випадки, коли Росія обмежувала прохід кораблів до України або намагалася регулювати доступ до того чи іншого українського порту. Окрім того, існувало обмеження на перелік продукції, яку можна було експортувати з території України.

За словами Боднара, оскільки немає жодних експортних обмежень щодо української продукції для суден, які проходять цим гуманітарним коридором, такий альтернативний варіант може бути одним з основних для врегулювання ситуації.

Водночас посол зазначив, що наразі триває комунікація між Туреччиною і ООН за результатами переговорів і з Україною, і з Росією, щоб виробити узгоджені позиції.