Блінкену на Київщині показали зброю та подарували кримське вино

Держсекретар США Ентоні Блінкен на другий день свого візиту до України, 7 вересня, відвідав прикордонників у Київській області, повідомляє Новое время.

Як пише CNN, він приїхав на об'єкт Державної прикордонної служби. Там Блінкену мали показати надану американцями допомогу — підземне укриття, бронетехніку та безпілотники.

Агентство Reuters розповіло, що держсекретарю США подарували пляшку кримського вина його року народження. Також він залишив свій підпис на прапорі України.

Visited @MVS_UA border guards to see how they continue to protect Ukraine’s territory and people. We are providing $300 million in new funding to Ukraine’s law enforcement sector to continue this important work. The United States remains united with Ukraine. pic.twitter.com/glvvb31iOO — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 7, 2023

Напередодні Блінкен зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та главою МЗС України Дмитром Кулебою. Він оголосив про виділення понад мільярда доларів допомоги та заявив про "значний прогрес" у контрнаступі ЗСУ. Також Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України, який уперше включає американські снаряди зі збідненим ураном.