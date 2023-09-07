Блінкену на Київщині показали зброю та подарували кримське вино
Держсекретар США Ентоні Блінкен на другий день свого візиту до України, 7 вересня, відвідав прикордонників у Київській області, повідомляє Новое время.
Як пише CNN, він приїхав на об'єкт Державної прикордонної служби. Там Блінкену мали показати надану американцями допомогу — підземне укриття, бронетехніку та безпілотники.
Агентство Reuters розповіло, що держсекретарю США подарували пляшку кримського вина його року народження. Також він залишив свій підпис на прапорі України.
Напередодні Блінкен зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та главою МЗС України Дмитром Кулебою. Він оголосив про виділення понад мільярда доларів допомоги та заявив про "значний прогрес" у контрнаступі ЗСУ. Також Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги для України, який уперше включає американські снаряди зі збідненим ураном.