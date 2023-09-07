Прикордонники підняли прапор над селами у "сірій зоні" на Харківщині
Українські прикордонники підняли український прапор над селами Строївка та Тополі Харківської області. Населені пункти знаходяться в так званій "сірій зоні" на кордоні з Росією. Про це заявили в МВС України.
"Бійці "Сталевого Кордону" Гвардії наступу підняли український прапор в населених пунктах Строївка та Тополі", - йдеться в повідомленні.
Як пояснили в МВС, населені пункти знаходяться на кордоні з РФ у так званій "сірій зоні".
"Після деокупації Харківської області, заходити на цю територію було небезпечно через замінування, але зараз прикордонники проклали шлях та підняли прапор України", - пояснили військові.