Польський генерал: Захід має більше допомагати України

Захід має зробити більше для допомоги Україні, яка протидіє агресії РФ, і не дати росіянам часу. Україна має перемогти в цій війні, іншого варіанту навіть не можна допускати. На цьому заявив начальник Генштабу ЗС Польщі генерал Раймунд Анджейчак, повідомляє Укрінформ.

"На мою думку, ЄС, країни НАТО, вся західна цивілізація може і повинна зробити більше для України, щоб не дати росіянам часу. Це війна на зіткнення, на взаємне знищення. Це війна за ресурси, росіяни мають інші стандарти щодо втрат, щодо резервістів, щодо чергових танків з 60-х років минулого століття, які вони направляють на фронт. Вони корумпують цілий світ, аби отримувати технології, яких їм не вистачає. Це неспівставне з тим, що робимо ми" , - підкреслив Анджейчак.

На його переконання, Україна не може собі дозволити довгу війну, оскільки країні не вистачить людей, щоб її вести, а потім відбудовувати Україну.

“Ми це повністю усвідомлюємо. Прийняття мільйонів українців за кордоном, які виходили з-під вогню, що було важливо з моральної точки зору, а також відновлення контролю над країною – це перша фаза. Але ми маємо створити умови, щоб українці поверталися додому. Тому Україна має перемогти, ми взагалі не повинні допускати іншого варіанту” , - заявив генерал.

Начальник Генштабу ЗС Польщі наголосив, що Україна повинна перемогти, оскільки у випадку втрати України буде втрачено також і Білорусь.