У ЄС продовжують шукати компромісне рішення для агроекспорту з України

Країни ЄС продовжують пошуки рішення, яке задовольнило би країни-сусідки України і дозволило б далі допомагати Україні експортувати зернові в умовах, коли шлях через Чорне море майже перекритий через російську блокаду.﻿ Про це на брифінгу сказала речниця Єврокомісії Міріам Гарсія Феррер, повідомляє Європейська правда.

Речницю запитали про зустріч на початку цього тижня, де обговорювали ситуацію із зерном.

"Рішень не приймали. У рамках координаційної платформи, яка останній раз зустрічалася в минулий вівторок, обговорювали різні можливі варіанти того, як покращити транзит зерна. Проте конкретних рішень не було, дискусії ще тривають" , – відповіла речниця.

"З одного боку, нам треба підтримати Україну, яка зазнає агресії з боку Росії, і треба якось вивозити українське зерно на експорт. З іншого боку, є логістичні труднощі у п’яти сусідніх країнах… Нам потрібно знайти найкраще можливе рішення, щоби і продовжити підтримувати Україну, і усунути ці проблеми" , – зазначила Міріам Гарсія Феррер.

Вона додала, що на зустрічі були присутні не лише країни-сусідки України.

"Ми запросили також балтійські держави і Хорватію, тому що вони пропонують альтернативні шляхи. І не виключено, що надалі долучаться ще інші країни-члени" , – сказала речниця.

Нагадаємо, 15 вересня Єврокомісія повинна скасувати дію свого мораторію на імпорт української кукурудзи, пшениці, рапсового насіння та соняшникового насіння до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

Втім, щонайменше дві країни, Польща та Угорщина, мають намір в односторонньому порядку продовжити дію заборони. Україна наполягає, що одностороннє продовження заборони порушить правила спільного ринку та Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.