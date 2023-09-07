НАБУ підозрює Коломойського у заволодінні 9,2 млрд грн ПриватБанку

Детективи НАБУ за погодження САП 7 вересня повідомили про підозру у заволодінні коштами банку на суму понад 9,2 млрд грн кінцевому бенефіціарному власнику ПАТ КБ "ПриватБанк" та п’ятьом членам організованої ним групи, повідомляє Економічна правда.

За даними слідства, у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської ОДА, розробив план заволодіння коштами Приватбанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку.

Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.

Далі частину суми у понад 446 млн грн з метою легалізації перерахували на рахунки трьох пов’язаних юросіб під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів, а згодом – на рахунки ще двох.

"Врешті-решт кошти надійшли на особовий рахунок кінцевого бенефіціара ПАТ КБ "ПриватБанк". Ними він розпорядився на власний розсуд – вніс до статутного капіталу "ПриватБанку" на виконання вимог Національного банку України", – зазначили в НАБУ.

Крім колишнього власника банку у справі підозрюються:

колишній голова правління Приватбанку;

заступник керівника напрямку – директор департаменту міжбанківського дилінгу банку (одночасно був довіреним представником компанії-нерезидента, пов’язаної з банком);

заступник голови правління Приватбанку – директор казначейства;

начальник департаменту підтримки міжбанківських операцій казначейства Приватбанку;

заступник керівника Департаменту з обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, нерезидентів головного офісу Приватбанку.

Заступника керівника напрямку – директора департаменту міжбанківського дилінгу банку, який одночасно був довіреним представником пов’язаної з Приватбанком компанії-нерезидента затримали.

Інфографіка: НАБУ

У НАБУ додали, що це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами "ПриватБанку". За трьома попередніми епізодами напередодні обвинувальний акт скерували до суду.

Корупційні зловживання у банку розслідували різні правоохоронні органи, але з осені 2019 року справа перейшла до детективів НАБУ.

У відомстві зазначають, що загальний обсяг матеріалів по всіх епізодах наразі перевищує 2500 томів, а справа є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів.