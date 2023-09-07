Пашинян заявив про накопичення військ Азербайджану та загрозу ескалації

Азербайджан уже кілька днів накопичує війська вздовж лінії зіткнення з Нагірним Карабахом та вздовж вірмено-азербайджанського кордону. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Радио Азатутюн.

За його словами, за останній тиждень військово-політична ситуація у регіоні суттєво загострилася. Він також сказав, що "політика зазіхань на суверенну територію Вірменії продовжується".

Вірменський прем'єр нагадав про прикордонну сутичку 1 вересня, внаслідок якої загинули троє вірменських військовослужбовців, поширення новин про порушення режиму припинення вогню з боку Азербайджану та блокування Лачинського коридору, що досягло свого апогею гуманітарної кризи в Нагірному Карабаху. Пашинян підкреслив, що цими діями Азербайджан демонструє свій намір вчинити нову військову провокацію проти Нагірного Карабаху та Вірменії.

"Щоб виправдати подібну провокацію, в хід вводяться хибні та невідповідні дійсності тези" , - сказав Пашинян, не уточнивши, про які тези йдеться.

Однак він заявив, що ситуація така, що міжнародна спільнота, держави-члени Ради Безпеки ООН повинні вжити серйозних заходів для запобігання новому вибуху в регіоні.

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