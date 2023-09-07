У РФ заблокували майже мільйон сайтів за пів року – "Коммерсант"

Роскомнагляд у РФ за пів року заблокував майже мільйон сайтів, пише російське видання "Коммерсант". За першу половину 2023 року за вимогами відомства заблоковано чи видалено понад 885 000 сайтів, які містять "заборонену законодавством інформацію", повідомляє Ліга.net.

Це на 85% більше, ніж за аналогічний період 2022 року. Кількість окремих матеріалів, заблокованих чи видалених Роскомнаглядом, зросла до 1,1 млн. Це на 10% більше, ніж за весь 2022 рік.

У червні Роскомнагляд звітував, що з 24 лютого 2022 року заблоковано 206 000 сайтів з "фейками" про вторгнення РФ до України та "дискредитацією" армії РФ.