Блінкен відвідав позиції українських прикордонників
Держсекретар США Ентоні Блінкен на другий день перебування в Україні відвідав позиції українських прикордонників, повідомляє Європейська правда.
Про це американський держсекретар написав у Twitter.
"Відвідали українських прикордонників, щоб побачити, як вони продовжують захищати територію та народ України", – зазначив він.
За інформацією телеканалу CNN, Блінкен відвідав об'єкт Державної прикордонної служби України на околиці Києва.
Йому показали надані США безпілотники для спостереження та чотири автомобілі MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected), а також кілька збитих російських безпілотників.
У гостьовій книзі Блінкен написав:
"Українським прикордонникам та національній поліції – із захопленням за вашу надзвичайну мужність та службу вашій країні та нашому партнерству".
Відтак держсекретар відвідав український центр розмінування.
Ентоні Блінкен прибув із офіційним візитом до Києва у середу вранці.
Перебуваючи у Києві, Блінкен сказав, що Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу, і Штати подбають про те, щоб Україна і зараз, і в довгостроковій перспективі мала необхідну допомогу.
Також він оголосив про виділення для допомоги Україні понад мільярд доларів.