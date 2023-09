Блінкен відвідав позиції українських прикордонників, де йому показали збиті російські дрони

Visited @MVS_UA border guards для розуміння того, як вони дотримуються захисту Ukraine's territory and people. Ми надаємо $300 мільйонів у новому фонді на Ukraine's право на сприяння персоналу для продовження цієї важливої роботи. The United States remains united with Ukraine. pic.twitter.com/glvvb31iOO