Блінкен відвідав позиції українських прикордонників, де йому показали збиті російські дрони

Держсекретар США Ентоні Блінкен на другий день перебування в Україні відвідав позиції українських прикордонників, повідомляє Європейська правда.

Про це американський держсекретар написав у Twitter.

"Відвідали українських прикордонників, щоб побачити, як вони продовжують захищати територію та народ України", – зазначив він.

Visited @MVS_UA border guards для розуміння того, як вони дотримуються захисту Ukraine's territory and people. Ми надаємо $300 мільйонів у новому фонді на Ukraine's право на сприяння персоналу для продовження цієї важливої роботи. The United States remains united with Ukraine. pic.twitter.com/glvvb31iOO — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 7, 2023

За інформацією телеканалу CNN, Блінкен відвідав об'єкт Державної прикордонної служби України на околиці Києва.

Йому показали надані США безпілотники для спостереження та чотири автомобілі MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected), а також кілька збитих російських безпілотників.

У гостьовій книзі Блінкен написав:

"Українським прикордонникам та національній поліції – із захопленням за вашу надзвичайну мужність та службу вашій країні та нашому партнерству".

Відтак держсекретар відвідав український центр розмінування.

Через overall effort будуть йти роки, гострі ukrainians є працюючий зараз для очищення своїх катерів, парків, і гравців з міни і необмежені ordinances. У США є підтримка своїх ефектів з $90.5 мільйона в додатковій спадщині. pic.twitter.com/a8HB9EupXK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 7, 2023

Ентоні Блінкен прибув із офіційним візитом до Києва у середу вранці.

Перебуваючи у Києві, Блінкен сказав, що Вашингтон бачить прогрес українського контрнаступу, і Штати подбають про те, щоб Україна і зараз, і в довгостроковій перспективі мала необхідну допомогу.

Також він оголосив про виділення для допомоги Україні понад мільярд доларів.