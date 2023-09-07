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Румунські ЗМІ показали місце, де вочевидь впав російський "Шахед"

Румунські ЗМІ показали місце, де вочевидь впав російський "Шахед"

Румунські журналісти відвідали місце ймовірного падіння російського дрона на березі Дунаю біля українського кордону і показали сліди потужного вибуху та фрагменти вуглецевого волокна і алюмінію, повідомляє Європейська правда.

Про це говорить репортаж телеканалу Digi24

Відео зняли на території комуни Чаталкіой, що майже навпроти українського Ізмаїла. Дерева довкола поламані й частково обгорілі, зелена рослинність відсутня, як після сильного вибуху. Оглянувши місце, де раніше працювали слідчі, кореспондент знайшов нові фрагменти різного розміру, що, можливо, є уламками дрона.

Нагадаємо, на кадрі, який під час атаки на дунайські порти зняли українські прикордонники і опублікувало МЗС України, видно сильний вибух на іншому березі Дунаю.

Як відомо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.

Президент Румунії Клаус Йоганніс після цього заявив про необхідність термінового розслідування та що у разі підтвердження, що це фрагменти "Шахеда", Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною".

Мер комуни Чаталкіой порушив питання про переселення мешканців румунського села Плауру, що навпроти Ізмаїла, якщо вони цього захочуть.

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