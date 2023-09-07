Генпрокурор: Росіяни катували близько 90% українських полонених

Близько 90% українських військовополонених стали жертвами катувань з боку російських військових, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін під час зустрічі зі Спеціальною доповідачкою ООН з питань катувань, доктором Еліс Джил Едвардс з посиланням на Офіс генпрокурора.

Генпрокурор повідомив, що, за останніми оцінками, близько 90% українських військовополонених пройшли через катування, зґвалтування, погрози сексуального насильства або інші форми жорстокого поводження.

"На всіх визволених територіях ми знаходимо свідчення цих жахіть. Лише в Херсонській області зафіксовано 11 катівень. У Харківській області розслідується майже 100 випадків катувань, у яких встановлено понад 700 постраждалих. Подібну картину ми бачимо і в інших деокупованих регіонах" , – зауважив Костін.

Наразі ідентифіковано 156 підозрюваних – військовослужбовців зс рф та представників окупаційної "влади", щодо 114 обвинувальні акти скеровано до суду, 35-х засуджено за катування та жорстоке поводження як воєнні злочини.

"Агресор використовує тортури і як зброю війни, і як метод знищення української ідентичності в умовах окупації" , – констатував генпрокурор.