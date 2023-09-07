Підрив Каховської ГЕС: Україна втратила до 40% запасів питної води

Через підрив російськими військовими греблі Каховської ГЕС Україна втратила 35-40% запасів питної води, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі національного телемарафону.

"Вода — це пріоритет, який сьогодні є. Ми втратили 35-40% запасів прісної води, яку Україна могла б споживати протягом року" , — зазначив він.

Сирота додав, що після підриву станції було прийнято рішення терміново готувати проектні рішення щодо відбудови тимчасових гідроспоруд. На сьогодні проєкт розробрено, допрацьовується кошторисна документація і буде обрана підрядна організація. Заходи потрібно зробити до весняного водопілля — орієнтовно до лютого. Якщо роботи не буде здійснено, то доведеться чекати ще 1 рік.

На зведення тимчасової гідроспоруди, аби зупинити спрацювання води з водосховища потрібно 3 місяці. Тимчасова гідроспоруда буде довжиною 800 метрів, висота складатиме 18-20 метрів. Це тимчасова споруда, що буде побудована на 7 років, доки не демонтується стара станція і не побудується нова. Щоб забезпечити мостовий перехід, який буде переїздом на лівий берег буде потрібно 5-6 місяців.

Як повідомлялось, у ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС. Гідроелектростанція була повністю зруйнована.