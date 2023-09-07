"Укрзалізниця" повністю дерусифікувала залізничні квитки

АТ "Укрзалізниця" виправила технічну помилку в системі сервісу придбання електронних квитків, через яку частина інформації на квитках могла б бути російською мовою, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь у Facebook.

"За результатами заходів контролю за вживанням державної мови АТ "Укрзалізниця", ініційованих Уповноваженим із захисту державної мови, технічна помилка в системі сервісу придбання електронних проїзних документів, унаслідок якої частину інформації на квитках пасажирів могло бути виконано недержавною мовою, виправлено" , - ідеться в повідомленні пресслужби мовного омбудсмена.

В "УЗ" поінформували, що на сьогодні під час оформлення проїзних документів на пасажирські поїзди через сервіс придбання електронних проїзних документів жодна інформація російською мовою разом із посадковим документом (візуальною формою електронного проїзного документа) системою не формується.

У рамках програми дерусифікації інфраструктури залізничного транспорту, окрім зміни мови, якою друкуються квитки в міжнародному сполученні, передбачено заміну інформаційних вивісок, піктограм, стендів, штампів, печаток, посвідчень працівників та бланків.

А також змінити мову нанесення інформації на вантажних вагонах і моторвагонному рухомому складі приміських пасажирських перевезень.

Нагадуємо:

АТ "Укрзалізниця" представила новий електронний міжнародний квиток, який зараз узгоджується з міжнародними партнерами-залізницями.