Monobank запустив міжнародну доставку карток у 180 країн

Monobank запускає міжнародну доставку фізичних платіжних карток у понад 180 країн, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

"Якщо ви вже з нами та вам треба пластик — замовляйте. Якщо ви давно хотіли стати клієнтом mono з-за кордону (лише для резидентів України) — замовляйте" , – написав він.

За словами Гороховського, послугою можна скористатись, зайшовши в меню оформлення фізичної картки. Для того аби мати можливість замовити доставку, потрібно оновити застосунок monobank.

"Наскільки мені відомо, це перша технологічна реалізація міжнародної доставки карток клієнтам серед українських банків" , – додав Гороховський.

Нагадуємо:

Напередодні стало відомо, що державний Приватбанк до кінця року безкоштовно надсилатиме картки клієнтам "Новою поштою".

Також у Приватбанку анонсували доставку карток для клієнтів, які через війну чи інші причини зараз знаходяться за кордоном, в найближчому майбутньому.