Monobank запустив міжнародну доставку карток у 180 країн
Monobank запускає міжнародну доставку фізичних платіжних карток у понад 180 країн, повідомляє Економічна правда.
Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.
"Якщо ви вже з нами та вам треба пластик — замовляйте. Якщо ви давно хотіли стати клієнтом mono з-за кордону (лише для резидентів України) — замовляйте", – написав він.
За словами Гороховського, послугою можна скористатись, зайшовши в меню оформлення фізичної картки. Для того аби мати можливість замовити доставку, потрібно оновити застосунок monobank.
"Наскільки мені відомо, це перша технологічна реалізація міжнародної доставки карток клієнтам серед українських банків", – додав Гороховський.
Нагадуємо:
Напередодні стало відомо, що державний Приватбанк до кінця року безкоштовно надсилатиме картки клієнтам "Новою поштою".
Також у Приватбанку анонсували доставку карток для клієнтів, які через війну чи інші причини зараз знаходяться за кордоном, в найближчому майбутньому.