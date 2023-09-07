Зеленський із прем'єром Британії обговорив оборонну співпрацю
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Серед іншого вони обговорили оборонну співпрацю, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повідомлення голови держави в Telegram.
"Ситуація на полі бою, оборонна співпраця, наші домовленості", - написав він, повідомляючи про теми переговорів.
При цьому Зеленський натякнув на обговорення посилення ППО для захисту Одеської області.
"Чорне море та український внесок у захист свободи мореплавства й продовольчої безпеки. Багато зроблено. Але з посиленням ППО для захисту Одеської області будемо здатні зробити ще більше. Готуємося й координуємо позиції перед важливими міжнародними подіями осені", - додав він.
Допомога Україні від Британії
Великобританії від початку повномасштабного російського вторгнення послідовно підтримує Україну. Зокрема першою анонсувала передачу нашим військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет.
У липні Лондон анонсував новий пакет військової допомоги для України.
А у серпні Міністерство оборони Великої Британії підписало три контракти на суму більше ніж 114 млн доларів на постачання Україні засобів протиповітряної оборони.