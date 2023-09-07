США передадуть Україні 190 бронеавтомобілів MRAP

Сполучені Штати надішлють Україні 190 броньованих машин з посиленим протимінним захистом класу MRAP, повідомляє Європейська правда.

Про це в Twitter повідомила посол США в Україні Бріджіт Брінк, опублікувавши спільне фото з виконувачем обов'язків заступника Держсекретаря Вікторією Нуланд та колегами з Держдепу.

За її словами, бронеавтомобілі MRAP отримають українські прикордонники та поліція, які матимуть можливість захищати мирних жителів.



"США нададуть 190 автомобілів MRAP, щоб дати можливість хоробрим українським правоохоронцям захищати мирних жителів - особливо тих, хто знаходиться поблизу лінії фронту", - зазначила вона.

Я пишусь тим, що стою разом із виконувачкою обов'язків заступника Держсекретаря США Нуланда @UnderSecStateP і моїми коллегами з @StateDept , щоб відзначити передачу українським прикордонникам і поліції перших наданих США броньованих військових автомобілів із захистом від мін... pic.twitter.com/ YdO7u63ur4 - Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) September 7, 2023

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив, що Вашингтон виділить для допомоги Україні понад мільярд доларів.

Раніше уряд США оголосив про надання Україні нового пакету військової допомоги, до якого, зокрема, увійшли боєприпаси зі збідненим ураном.