Росіяни обстріляли Нікополь з артилерії, постраждали двоє людей
Російські загарбники в черговий раз обстріляли місто Нікополь зі ствольної артилерії. В результаті ворожої атаки постраждали двоє людей, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить повідомлення Дніпропетровської обласної прокуратури в Telegram.
Внаслідок російської атаки осколкові поранення отримали двоє місцевих мешканців - 57-річний чоловік та 52-річна жінка.
Крім того, через обстріл пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобіль, гараж та лінії електропередач.
До того ж прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Ситуація в Дніпропетровській області
Російські терористи майже щодня завдають ударів по Дніпропетровській області з іншого берега річки Дніпро.
Найчастіше під обстріли потрапляє Нікополь та район. Внаслідок обстрілів важкою артилерією шкоди та руйнування зазнають будинки та інфраструктура регіону.