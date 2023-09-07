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Росіяни обстріляли Нікополь з артилерії, постраждали двоє людей

Росіяни обстріляли Нікополь з артилерії, постраждали двоє людей
Фото: wikimedia.org

Російські загарбники в черговий раз обстріляли місто Нікополь зі ствольної артилерії. В результаті ворожої атаки постраждали двоє людей, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Дніпропетровської обласної прокуратури в Telegram.

Внаслідок російської атаки осколкові поранення отримали двоє місцевих мешканців - 57-річний чоловік та 52-річна жінка.

Крім того, через обстріл пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, автомобіль, гараж та лінії електропередач.

До того ж прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Фото: Росіяни обстріляли Нікополь з артилерії (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

Ситуація в Дніпропетровській області

Російські терористи майже щодня завдають ударів по Дніпропетровській області з іншого берега річки Дніпро.

Найчастіше під обстріли потрапляє Нікополь та район. Внаслідок обстрілів важкою артилерією шкоди та руйнування зазнають будинки та інфраструктура регіону.

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