ВАКС заарештував відомого одеського бізнесмена Кауфмана

Вищий антикорупційний суд 7 вересня взяв під варту відомого одеського бізнесмена Бориса Кауфмана у справі про заволодіння власністю Одеського аеропорту, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду застосував до підприємця з Одеси запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Строк тримання під вартою, з урахуванням строку досудового розслідування — до 29 жовтня 2023 року включно. Підозрюваного взято під варту у залі суду" , — йдеться в повідомленні.

Суд призначив в якості альтернативи заставу у розмірі 268 млн 400 тис грн.

У ВАКС ім'я бізнесмена не назвали, але, за даними "РБК-Україна", це відомий бізнесмен з Одеси Борис Кауфман.

Як повідомлялось, раніше НАБУ та САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном та доходами КП "Міжнародний аеропорт "Одеса" протягом 2012-2022 рр. До складу групи входили, зокрема, тодішній мер Одеси Олексій Костусєв та два відомих у місті бізнесмени.