Євродепутати закликали Зеленського ветувати закон про е-декларації

Група депутатів Європарламенту закликали Зеленського ветувати закон про електронне декларування, який на рік відкладає відкриття реєстру декларацій, повідомляє Європейська правда.

Відповідну спільну заяву у Twitter опублікував депутат Європарламенту від Німеччини, член фракції Європейської народної партії Міхаель Ґалер.

У своїй заяві вони закликали повернути законопроєкт №9534 до Верховної ради з вимогою відкрити реєстр, а законопроєкт №9587-д про притягнення до відповідальності осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ветувати в цілому.

Євродепутати наголосили, що закриття реєстру від громадськості ще на рік не сприятиме довірі з боку українців та міжнародних партнерів, матиме значний негативний вплив на антикорупційну діяльність, приховуватиме один із ключових інструментів громадського контролю за чиновниками, а також підриватиме зусилля з проведення реформ.

"Ми підтверджуємо нашу особливу безперервну та всебічну підтримку проведенню надійних антикорупційних реформ в Україні, а також захисту та просуванню прогресу і досягнень у цій сфері", – йдеться в листі.

We call on the President @ZelenskyyUa to return the draft law No. 9534 to the Parliament with a demand to open the registry, and veto draft law No. 9587-d in its entirety. Read our full statement ???? pic.twitter.com/0bOknJvsno — Michael Gahler (@gahler_michael) September 7, 2023

Європарламентарі зазначили, що готові продовжувати взаємодію та діалог з Верховною Радою на всіх рівнях, включно зі співпрацею для досягнення надійних антикорупційних реформ.

Заяву підписали євродепутати Міхаель Ґалер, Андрюс Кубілюс, Анджей Галіцький, Сандра Калнієте та низка інших їхніх колег.

Раніше Зеленський заявив, що визначиться із рішенням щодо ухваленого Верховною Радою закону про електронне декларування після консультацій із віцепрем'єркою з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною.

Перед цим Верховна Рада ухвалила в цілому закон, який відновлює електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування, що є одним із критеріїв для подальшого руху України до Європейського Союзу.

Втім, головна правка 371 про відкриття реєстру декларацій негайно після ухвалення закону, а не через рік, не набрала необхідної кількості голосів.

Президент Володимир Зеленський раніше закликав Раду не зволікати з ухваленням законів, необхідних для відкриття переговорів про членство в ЄС. Серед цих законів зокрема і відновлення е-декларування.

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас радив Україні влітку після проміжної оцінки щодо виконання семи рекомендацій Єврокомісії поновити е-декларування для посадовців.