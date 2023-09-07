Зеленський провів телефонну розмову з Нетаньягу: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський 7 вересня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу – обговорив, зокрема, можливість прибуття додаткових сил ізраїльської поліції до місць паломництва хасидів в Україні, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Офіс президента України.

Зеленський відзначив важливість підтримки з боку Ізраїлю суверенітету й територіальної цілісності України.

Він подякував за надання прихистку громадянам України, які виїхали до Ізраїлю внаслідок повномасштабної російської агресії. Відзначив відновлення для них безкоштовного медичного страхування в Ізраїлі.

Сторони обговорили можливі шляхи підтримки України з боку Ізраїлю в протидії вторгненню Росії.

Український лідер порушив питання збільшення кількості відмов громадянам України у в’їзді до Ізраїлю в умовах дії безвізового режиму між двома країнами й наголосив на необхідності виправлення цієї ситуації.

З огляду на наближення єврейського Нового року – Рош га-Шана – та очікуваного масового прибуття паломників-хасидів до Умані було обговорено шляхи забезпечення їхньої безпеки.

"Україна завжди з теплотою й гостинністю приймає паломників і відповідає за їхню безпеку".

За оцінками ізраїльської сторони, цьогоріч до Умані може прибути близько 50 тисяч паломників-хасидів.

Український президент наголосив, що нині в місцях паломництва в Умані бомбосховища можуть вмістити лише близько 11 тисяч осіб.

При цьому в умовах повномасштабної агресії Росії та постійної загрози ударів російськими ракетами та іранськими дронами паломництво цьогоріч супроводжуватиметься високими безпековими ризиками.

"Це безпековий виклик, який потребує невідкладного спільного реагування".

Сторони обговорили можливість відправлення до місць паломництва додаткових сил поліції Ізраїлю.

Відбувся також обмін думками щодо взаємодії України та Ізраїлю на міжнародній арені.