У російському Брянську безпілотник влучив у промисловий об'єкт
Губернатор Брянської області Російської Федерації Олександр Богомаз заявив про атаку безпілотником на промисловий об'єкт у Брянську, Міністерство оборони Росії стверджує, що один із двох безпілотників було знищено в повітрі, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Олександр Богомаз, Міноборони РФ у Telegram, російські пабліки.
Богомаз заявив, що українці "за допомогою БПЛА" здійснили атаку "на промисловий об'єкт міста Брянська".
У результаті сталося загоряння адміністративної будівлі.
Постраждалих немає.
На місці працюють пожежні розрахунки, оперативні та екстрені служби, повідомив російський губернатор.
Водночас Міноборони Росії заявило, що ввечері 7 вересня "черговими засобами ППО над Брянськом перехоплено два безпілотні літальні апарати, один із яких знищено в повітрі".
За даними місцевих жителів, вибух було чути в районі заводу "Кремній Ел", який виробляє мікроелектроніку.