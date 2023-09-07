США оголосили про новий пакет військової допомоги для України
Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України, сума якого становить 600 млн доларів, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу.
"Сьогодні Департамент оголошує про новий пакет військової допомоги для допомоги Україні в битві з Росією. Пакет, на 600 млн доларів, включає в себе обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші можливості", - заявила вона.
До нового пакета військової допомоги США Україні увійдуть:
- обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;
- додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);
- 105-мм артилерійські снаряди;
- засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;
- боєприпаси для руйнування перешкод;
- обладнання для розмінування;
- підтримка та обладнання для навчання, технічного обслуговування та підтримки.
Військова допомога Україні від США
США регулярно виділяють пакети допомоги Україні. Так, 14 серпня Штати виділили нову підтримку у 200 млн доларів. До неї увійшли боєприпаси для ППО, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та багато іншого.
Wall Street Journal повідомило, що адміністрація Джо Байдена та її союзники в Європі розробляють плани щодо довгострокової військової допомоги Україні.
При цьому вчора Сполучені Штати виділили для України новий пакет допомоги, вартість якого становить понад 1 млрд доларів.