США оголосили про новий пакет військової допомоги для України

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги для України, сума якого становить 600 млн доларів, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявила представниця Пентагону Сабріна Сінгх на брифінгу.

"Сьогодні Департамент оголошує про новий пакет військової допомоги для допомоги Україні в битві з Росією. Пакет, на 600 млн доларів, включає в себе обладнання для посилення протиповітряної оборони України, артилерійські боєприпаси та інші можливості" , - заявила вона.

До нового пакета військової допомоги США Україні увійдуть:

обладнання для підтримки та інтеграції систем ППО України;

додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

105-мм артилерійські снаряди;

засоби радіоелектронної боротьби та протидії радіоелектронній боротьбі;

боєприпаси для руйнування перешкод;

обладнання для розмінування;

підтримка та обладнання для навчання, технічного обслуговування та підтримки.

Військова допомога Україні від США

США регулярно виділяють пакети допомоги Україні. Так, 14 серпня Штати виділили нову підтримку у 200 млн доларів. До неї увійшли боєприпаси для ППО, артилерійські снаряди, протитанкові засоби та багато іншого.

Wall Street Journal повідомило, що адміністрація Джо Байдена та її союзники в Європі розробляють плани щодо довгострокової військової допомоги Україні.

При цьому вчора Сполучені Штати виділили для України новий пакет допомоги, вартість якого становить понад 1 млрд доларів.