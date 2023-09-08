ISW: ЗСУ методично проривають оборону військ РФ на півдні та під Бахмутом

7 вересня українські війська продовжили наступ під Бахмутом і в західній частині Запорізької області та здобули успіхи на обох ділянках фронту. ﻿Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 вересня, показують, що українські сили досягли незначних успіхів на північний захід від Кліщіївки. Український Генштаб повідомив, що українські сили досягли успіхів на південь від Бахмуту та поблизу Роботиного та Вербового на заході Запорізької області.

Окрім цього, геолокація, опублікована 7 вересня, свідчить про подальше просування українських військ на північний захід від Вербового на заході Запорізької області.

Відомий російський військовий блогер також стверджував, що українські сили продовжили просування в цьому районі.

Ключові висновки ISW за 7 вересня