ISW: ЗСУ методично проривають оборону військ РФ на півдні та під Бахмутом
7 вересня українські війська продовжили наступ під Бахмутом і в західній частині Запорізької області та здобули успіхи на обох ділянках фронту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
Геолокаційні кадри, опубліковані 7 вересня, показують, що українські сили досягли незначних успіхів на північний захід від Кліщіївки. Український Генштаб повідомив, що українські сили досягли успіхів на південь від Бахмуту та поблизу Роботиного та Вербового на заході Запорізької області.
Окрім цього, геолокація, опублікована 7 вересня, свідчить про подальше просування українських військ на північний захід від Вербового на заході Запорізької області.
Відомий російський військовий блогер також стверджував, що українські сили продовжили просування в цьому районі.
Ключові висновки ISW за 7 вересня
- 7 вересня українські війська продовжили наступальні дії під Бахмутом і в західній частині Запорізької області та здобули подальші успіхи на обох ділянках фронту.
- Директор аналітичного відділу розвідувального управління США (DIA) Трент Мол заявив, що існує "реалістична ймовірність", що українські сили прорвуть всю російську оборону на півдні України до кінця 2023 року, тоді як українське джерело припустило, що наступні російські оборонні позиції є слабшими, ніж ті українські сили, які раніше прорвали.
- Українські сили досягають тактичних здобутків і успішно залучають російські сили, що обороняються, і ISW продовжує оцінювати, що контрнаступ України може досягти оперативного успіху в 2023 році, але наступні серії російських оборонних позицій все ще становлять значні проблеми для українських сил і можуть бути сильно утримані на окремих ділянках.
- Російські війська в ніч з 6 на 7 вересня здійснили ще один масштабний удар з безпілотників Шахед-136/131 по Сумській та Одеській областях.
- Влада Московської області затримала командувача 1-ю армією ППО спеціального призначення за звинуваченням у хабарництві та корупції на тлі продовження та посилення атак безпілотників на Москву.
- Російські війська продовжували наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, на Бахмутському напрямку, на лінії Авдіївка-Донецьк і в районі кордону Донецько-Запорізької області, але 7 вересня не зробили жодного підтвердженого наступу.