Окупанти завдали удару по Сумам: є влучення та руйнування

Війська РФ завдали по Сумах ракетного удару під ранок 8 вересня, і зафіксовано "приліт" по приватному сектору. Внаслідок ворожої атаки є руйнування.﻿ Про це заявили в Сумській обласній військовій адміністрації (ОВА), пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

"У Сумах російські терористи завдали ракетного удару по приватному сектору. Зруйновано приватний будинок" , - йдеться у публікації.

Також в адміністрації зазначили, що на місці працюють усі екстрені служби.

"Людям надається вся необхідна допомога" , - додали в ОВА

Як уточнив мер Сум Олександр Лисенко, було влучання ракети у приватні будинки в районі Козацького проспекту.

"Деякі будинки пошкоджені, один - зруйнований" , - повідомив міський голова.

У ніч на 8 вересня російські окупанти влаштували чергову повітряну атаку по території України, і в низці областей була оголошена повітряна тривога.

Близько пів на шосту ранку в Сумах пролунав вибух, в області було оголошено тривогу. У командуванні Повітряних сил заявили про ракетну небезпеку для регіону, а у Сумській ОВА заявили про роботу протиповітряної оборони.