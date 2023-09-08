Окупанти завдали удару по Сумам: є влучення та руйнування
Війська РФ завдали по Сумах ракетного удару під ранок 8 вересня, і зафіксовано "приліт" по приватному сектору. Внаслідок ворожої атаки є руйнування. Про це заявили в Сумській обласній військовій адміністрації (ОВА), пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
"У Сумах російські терористи завдали ракетного удару по приватному сектору. Зруйновано приватний будинок", - йдеться у публікації.
Також в адміністрації зазначили, що на місці працюють усі екстрені служби.
"Людям надається вся необхідна допомога", - додали в ОВА
Як уточнив мер Сум Олександр Лисенко, було влучання ракети у приватні будинки в районі Козацького проспекту.
"Деякі будинки пошкоджені, один - зруйнований", - повідомив міський голова.
У ніч на 8 вересня російські окупанти влаштували чергову повітряну атаку по території України, і в низці областей була оголошена повітряна тривога.
Близько пів на шосту ранку в Сумах пролунав вибух, в області було оголошено тривогу. У командуванні Повітряних сил заявили про ракетну небезпеку для регіону, а у Сумській ОВА заявили про роботу протиповітряної оборони.