ППО вночі знищила 16 з 20 "Шахедів" – Повітряні сили
Уночі 8 вересня 2023 року російську окупанти атакували Одещину групами ударних безпілотників типу Shahed-136/131. Протиповітряна оборона збила 16 дронів.
Про це повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Росіяни запустили безпілотники з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим).
Усього зафіксовано пуски 20 "Шахедів" у напрямку Одещини.
"В результаті бойової роботи знищено 16 Shahed-136/131 у межах Одеської та Миколаївської областей", – йдеться в повідомленні.
До відбиття удару застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України, зазначили в командуванні.