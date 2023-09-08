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ППО вночі знищила 16 з 20 "Шахедів" – Повітряні сили

ППО вночі знищила 16 з 20 "Шахедів" – Повітряні сили
Фото: уламки "Шахеда", прокуратура Одеської області

Уночі 8 вересня 2023 року російську окупанти атакували Одещину групами ударних безпілотників типу Shahed-136/131. Протиповітряна оборона збила 16 дронів.

Про це повідомили﻿ в командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни запустили безпілотники з південно-східного та південного напрямків (Приморсько-Ахтарськ – РФ, мис Чауда – Крим). 

Усього зафіксовано пуски 20 "Шахедів" у напрямку Одещини.

"В результаті бойової роботи знищено 16 Shahed-136/131 у межах Одеської та Миколаївської областей", – йдеться в повідомленні.

До відбиття удару застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України, зазначили в командуванні.

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