Зведення: ЗСУ мають успіх під Бахмутом та південніше Роботиного

Сили оборони України мають успіх на південь від Бахмута та південніше Роботиного, витісняють окупантів із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це йдеться﻿ в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних, 74 авіаційних ударів, здійснив 46 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в Сумській та Харківській областях. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів Чернігівської, Сумської, та Харківської областей.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили атаки противника в районі Синьківки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів Харківської області.

На Лиманському напрямку наші захисники відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів біля Білогорівки Луганської області, західніше Діброви, Спірного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару неподалік Майорська Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів Донецької області. Своєю чергою, в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмуту, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку противник невдало атакував в районах Кераміка та Авдіївки Донецької області. Завдав авіаційного удару поблизу Авдіївки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Так, протягом минулої доби тут наші воїни відбили понад 10 атак ворога. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів Донецької області.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі південніше Пречистівки. Ворог завдав авіаційного удару біля Урожайного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Золотої Ниви, Роботиного, Новоданилівки та Омельника Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару неподалік Козацького. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Велетенське, Томина Балка Херсонської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території, мають успіх в районі південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси противника.